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«Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Каюмовым

«Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Каюмовым
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Артуром Каюмовым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне 21-летний Каюмов принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский нападающий забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+12" и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч Артур проводит на льду 15 минут и 38 секунд.

За карьеру в КХЛ сыграл 126 матчей, в которых набрал 24 (12+12) очка при полезности "+24" и 75 минутах штрафа. В прошлом сезоне Артур был дисквалифицирован на 13 матчей за инцидент в матче с «Йокеритом», который состоялся 7 декабря 2018 года.

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