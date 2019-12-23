«Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Каюмовым

«Локомотив» заключил новый контракт с нападающим Артуром Каюмовым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне 21-летний Каюмов принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский нападающий забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+12" и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч Артур проводит на льду 15 минут и 38 секунд.

За карьеру в КХЛ сыграл 126 матчей, в которых набрал 24 (12+12) очка при полезности "+24" и 75 минутах штрафа. В прошлом сезоне Артур был дисквалифицирован на 13 матчей за инцидент в матче с «Йокеритом», который состоялся 7 декабря 2018 года.