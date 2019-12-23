«Салават» — «Ак Барс»: голкипер уфимцев Метсола не примет участия в «зелёном дерби»
Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 21:30 мск. Матч пройдёт в Давосе.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Салават Юлаев»:
Кареев (Сохатский);
Семёнов – Ларсен, Умарк – Хохряков – Хартикайнен;
Арзамасцев – Коледов, Сошников – Бурмистров – Гиматов;
Пашнин – Сергеев, Кугрышев – Кадейкин – Жарков;
Мухамдуллин, Башкиров – Картаев – Солодухин, Майоров.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Лямкин – Яруллин, Азеведу – Кормье – Петров;
Юдин – Рукавишников, Фрэттин – Тихонов – Зарипов;
Фазылзянов – Хенкель, Дыняк – Галимов – Галиев;
Валеев, Воеводин – Глухов – Ли, Кара.
Семёнов: хорошая идея — показать наш хоккей в Швейцарии. Побольше бы таких игр
- 23 декабря 2019
-
21:15
-
21:06
-
20:43
-
20:31
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:39
-
19:11
-
19:00
-
18:53
-
18:40
-
18:17
-
18:05
-
18:00
-
17:41
-
17:22
-
17:00
-
16:52
-
16:48
-
16:36
-
16:17
-
16:03
-
15:52
-
15:30
-
15:23
-
15:11
-
15:07
-
14:52
-
14:37
-
14:27
-
14:23
-
14:21
-
14:13
-
14:07
Партнерский контент