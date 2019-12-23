«Салават» — «Ак Барс»: голкипер уфимцев Метсола не примет участия в «зелёном дерби»

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 декабря, начало матча — в 21:30 мск. Матч пройдёт в Давосе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Салават Юлаев»:

Кареев (Сохатский);

Семёнов – Ларсен, Умарк – Хохряков – Хартикайнен;

Арзамасцев – Коледов, Сошников – Бурмистров – Гиматов;

Пашнин – Сергеев, Кугрышев – Кадейкин – Жарков;

Мухамдуллин, Башкиров – Картаев – Солодухин, Майоров.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);

Лямкин – Яруллин, Азеведу – Кормье – Петров;

Юдин – Рукавишников, Фрэттин – Тихонов – Зарипов;

Фазылзянов – Хенкель, Дыняк – Галимов – Галиев;

Валеев, Воеводин – Глухов – Ли, Кара.