Семёнов: хорошая идея — показать наш хоккей в Швейцарии. Побольше бы таких игр

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов поделился ожиданиями от «зелёного дерби» в Давосе. Матч состоится сегодня, 23 декабря, в Швейцарии. Начало встречи — в 21:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и результаты всех матчей

«Очень хорошая идея — показать наш хоккей в Швейцарии. Хотелось бы побольше игр таких в Европе. Да, горы для всех проблема, кроме тех, кто не играет здесь часто. Вчера поднялся вечером на небольшую горку и понял, что 1600 метров всё-таки ощущаются.

Кстати, я уже играл в Давосе на Кубке Шпенглера, за СКА девять лет назад. Стали победителями турнира, да и у «Спартака» накануне Кубка тоже выиграли», — цитирует Семёнова пресс-служба КХЛ.