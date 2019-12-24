Кучеров — четвёртый игрок в истории «Тампы», набравший 500 очков за клуб

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две результативные передачи в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1).

Первый результативный пас стал для нападающего 500-м очком в чемпионатах НХЛ. Кучеров стал четвёртым игроком в истории «Тампы», достигшим этой отметки. Всего на счету проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «молний» Кучерова стало 502 (201+301) балла в 481 матче.

Ранее отметку 500 очков в матчах за клуб покорили Мартен Сен-Луи (953), Венсан Лекавалье (874) и Стивен Стэмкос (798). Пятёрку лучших замыкает Брэд Ричардс (489), а следом располагается лучший из защитников Виктор Хедман, набравший в матче с «Пантерз» 450-е очко.