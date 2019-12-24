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«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Чикаго». У Гусева 3 очка и «+3»

«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Чикаго». У Гусева 3 очка и «+3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась разгромной гостевой победой со счётом 7:1.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев во второй раз в сезоне отдал три голевые передачи за матч. Россиянин занимает 2-е место в таблице бомбардиров «Дэвилз» с 20 (5+15) набранными очками, опережая задрафтованного под 1-м номером в 2017 году Нико Хишира (также 20 очков), из-за меньшего количества проведённых игр. Игровое время россиянина составило 14 минут и 5 секунд, а показатель полезности – «+3».

«Нью-Джерси», набрав 29 очков 36 матчах, занимает 15-е место в Восточной конференции. «Чикаго» (36) – 12-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Смит (Кемпф, Хаймор) – 03:21' (5x5)   1:1 Хьюз (Симмондс, Ватанен) – 14:46' (5x5)   1:2 Суббэн (Братт, Палмьери) – 20:51' (5x5)   1:3 Сиверсон (Гусев, Зейджак) – 27:22' (5x5)   1:4 Хейден (Батчер, Заха) – 30:40' (5x5)   1:5 Зейджак (Коулман, Грин) – 37:22' (4x5)   1:6 Коулман (Сиверсон, Гусев) – 40:18' (5x5)   1:7 Заха (Гусев, Сиверсон) – 58:21' (5x5)
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