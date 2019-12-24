«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Чикаго». У Гусева 3 очка и «+3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась разгромной гостевой победой со счётом 7:1.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев во второй раз в сезоне отдал три голевые передачи за матч. Россиянин занимает 2-е место в таблице бомбардиров «Дэвилз» с 20 (5+15) набранными очками, опережая задрафтованного под 1-м номером в 2017 году Нико Хишира (также 20 очков), из-за меньшего количества проведённых игр. Игровое время россиянина составило 14 минут и 5 секунд, а показатель полезности – «+3».
«Нью-Джерси», набрав 29 очков 36 матчах, занимает 15-е место в Восточной конференции. «Чикаго» (36) – 12-е на Западе.
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