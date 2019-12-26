Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 17:00

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи.



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Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира российская сборная разгромила команду Словакии — 9:1.



Россияне выступали в следующем составе:



Аскаров (Исаев);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Зоркин, Ртищев – Соркин – Грошев, Шабловский.

«Группа серьёзная, матчи с Канадой и США пойдут на пользу». Интервью с Брагиным перед МЧМ Выбор состава, подготовка к турниру, появление Ларионова и Хабибулина – в большом интервью с главным тренером молодёжной сборной России.