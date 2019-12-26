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Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 17:00

Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 17:00
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи.

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Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира российская сборная разгромила команду Словакии — 9:1.

Россияне выступали в следующем составе:

Аскаров (Исаев);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Зоркин, Ртищев – Соркин – Грошев, Шабловский.

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