Мать Зайцева — о бывшей жене сына: это монстр. Своими губами она может заразить детей

Елена, мать защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, жёстко раскритиковала бывшую жену своего сына Маргариту.
«В детстве её отправили учиться в Лондон, но пришлось в итоге отзывать оттуда. Начала заниматься групповым сексом. И это все выкладывалось в соцсети. Я не знаю, как нашей семье отмыться от этого человека.
Реально опасно оставлять с ней детей. Она их этими губами целует, может и заразить. Это же реально опасно! Дети берут ножницы, отстригают друг другу волосы. Она не следит за детьми. Они в 8 просыпаются, она — в 11. Всё, что угодно может быть. Я согласна, что, возможно, её нельзя лишать материнских прав. Но доверять ей детей очень опасно. Старшая девочка просто боится свою маму. У нее бывали приступы агрессии.
Для меня это не девушка и не мать. Это девушка легкого поведения, скажу мягко. В этой овечке, которая строит из себя невинную жертву, живёт монстр», — рассказала Елена в передаче «Прямой эфир».
- 24 декабря 2019
-
21:43
-
21:18
-
20:50
-
20:13
-
20:04
-
19:35
-
19:29
-
18:53
-
18:15
-
17:59
-
17:34
-
16:59
-
16:32
-
16:08
-
15:34
-
15:17
-
14:54
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:39
-
13:25
-
13:12
-
12:56
-
12:25
-
12:06
-
11:48
-
11:39
-
11:15
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:02
-
09:46
-
09:27