Мать Зайцева — о бывшей жене сына: это монстр. Своими губами она может заразить детей

Елена, мать защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, жёстко раскритиковала бывшую жену своего сына Маргариту.



«В детстве её отправили учиться в Лондон, но пришлось в итоге отзывать оттуда. Начала заниматься групповым сексом. И это все выкладывалось в соцсети. Я не знаю, как нашей семье отмыться от этого человека.



Реально опасно оставлять с ней детей. Она их этими губами целует, может и заразить. Это же реально опасно! Дети берут ножницы, отстригают друг другу волосы. Она не следит за детьми. Они в 8 просыпаются, она — в 11. Всё, что угодно может быть. Я согласна, что, возможно, её нельзя лишать материнских прав. Но доверять ей детей очень опасно. Старшая девочка просто боится свою маму. У нее бывали приступы агрессии.



Для меня это не девушка и не мать. Это девушка легкого поведения, скажу мягко. В этой овечке, которая строит из себя невинную жертву, живёт монстр», — рассказала Елена в передаче «Прямой эфир».

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