ЦСКА одержал шестую победу подряд, одолев «Металлург»

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над «Металлургом» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Игоря Никитина победа стала шестой подряд, у Магнитогорска — третье поражение в пяти последних матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт был открыт на десятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин. «Армейский» коллектив отыгрался на 32-й минуте усилиями форварда Михаила Григоренко. До конца второго периода команды забили ещё по голу, авторами которых стали нападающие Андрей Нестрашил и Максим Шалунов. На 49-й минуте ЦСКА вышел вперёд, Григоренко оформил дубль.