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ЦСКА одержал шестую победу подряд, одолев «Металлург»

ЦСКА одержал шестую победу подряд, одолев «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над «Металлургом» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Игоря Никитина победа стала шестой подряд, у Магнитогорска — третье поражение в пяти последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт был открыт на десятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин. «Армейский» коллектив отыгрался на 32-й минуте усилиями форварда Михаила Григоренко. До конца второго периода команды забили ещё по голу, авторами которых стали нападающие Андрей Нестрашил и Максим Шалунов. На 49-й минуте ЦСКА вышел вперёд, Григоренко оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Мозякин (Антипин, Яковлев) – 09:56' (4x4)   1:1 Григоренко (Капризов) – 31:50' (5x5)   1:2 Нестрашил (Мозякин) – 32:24' (5x5)   2:2 Шалунов (Окулов) – 39:55' (5x5)   3:2 Григоренко (Нестеров) – 48:46' (5x4)
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