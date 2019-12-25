Хет-трик Артёма Зуба помог СКА победить «Барыс»

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке потерпел поражение от петербургского СКА со счётом 2:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Скабелки проиграли второй матч подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период получился результативным: соперники забросили пять шайб на двоих. У «Барыса» точными бросками отметились защитники Атта Охтамаа и Алексей Маклюков, у СКА дубль в актив записал защитник Артём Зуб, ещё одну шайбу забросил форвард Йори Лехтеря. Во втором периоде «армейцы» упрочили преимущество, забив три гола усилиями Наиля Якупова, Василия Токранова и сделавшего хет-трик Зуба. В третьем периоде шайб заброшено не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.