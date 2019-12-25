Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хет-трик Артёма Зуба помог СКА победить «Барыс»

Хет-трик Артёма Зуба помог СКА победить «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке потерпел поражение от петербургского СКА со счётом 2:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Скабелки проиграли второй матч подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период получился результативным: соперники забросили пять шайб на двоих. У «Барыса» точными бросками отметились защитники Атта Охтамаа и Алексей Маклюков, у СКА дубль в актив записал защитник Артём Зуб, ещё одну шайбу забросил форвард Йори Лехтеря. Во втором периоде «армейцы» упрочили преимущество, забив три гола усилиями Наиля Якупова, Василия Токранова и сделавшего хет-трик Зуба. В третьем периоде шайб заброшено не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Охтамаа (Шевченко) – 00:11' (5x5)   1:1 Лехтеря (Ткачёв) – 03:04' (5x5)   1:2 Зуб (Якупов, Кагарлицкий) – 03:43' (5x5)   1:3 Зуб (Якупов, Кагарлицкий) – 11:25' (5x5)   2:3 Маклюков (Блэкер, Старченко) – 12:13' (5x5)   2:4 Якупов (Кагарлицкий, Кузьменко) – 25:29' (5x4)   2:5 Токранов (Ткачёв, Бенгтссон) – 28:31' (5x4)   2:6 Зуб (Кетов, Ткачёв) – 37:42' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019