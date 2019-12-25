Сидякин: идут самые тяжёлые дни акклиматизации, «Салавату» завтра будет нелегко

Тренер «Салавата Юлаева» Андрей Сидякин рассказал о подготовке команды к Кубку Шпенглера.



«Сегодня мы третий день здесь находимся. Третий-четвёртый дни самые тяжёлые в плане акклиматизации. Думаю, что завтра будет нелегко. Даже судя по сегодняшней тренировке, иногда было не такое движение, как хотелось бы видеть. Среднегорье.



Как мы справлялись с акклиматизацией, когда я играл за «Салават» в Кубке Шпенглера? Мы старались больше восстанавливаться. Не помню постоянных, интенсивных тренировок. Что касается матчей, то играли короткими сменами, чтобы не успеть сильно задохнуться.



Здесь всегда ощущение настоящего праздника на протяжении всего турнира. И не важно, кто играет — хозяева или какие-то другие команды. И на самой арене, и вокруг арены», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».