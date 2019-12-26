Петунин: задача «Северстали» — приблизиться к восьмёрке. Cможем это сделать

Нападающий «Северстали» Александр Петунин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:2) рассказал, что череповецкая команда продолжает рассчитывать на борьбу за плей-офф.
Почему позволили «Сочи» сравнять счёт? Где-то, может быть, прозевали, думали, что уже выиграли, но потом собрались – выстояли меньшинство, забили удачно, Подъяпола (голкипер Владислав Подъяпольский. – Прим. «Чемпионата») помог нам.
Все ребята понимали серьёзность игры, ведь «Сочи» наш ближайший конкурент, и если мы хотим цепляться, нужно сегодня выигрывать. Игра шла за четыре очка. Я не играл в прошлой игре в Сочи, но какого-то мандража при счёте 2:2 на скамейке не было, все спокойны были.
У нас сейчас ключевой этап, и очень важно, как мы сыграем – приблизимся к восьмёрке или нет. Конечно, задача стоит такая. Думаю, что сможем, потому что у нас хорошая команда», — цитирует Петунина пресс-служба КХЛ.
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