История и статистика личных встреч молодёжных сборных России и Чехии на МЧМ
Сегодня, 26 декабря, молодёжная сборная России проведёт свой первый матч на чемпионате мира, соперником будет команда Чехии. Игра начнётся в 17:00 мск.
Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные Валерия Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Чехия
|5:1
|Сушинский (2), Харламов (2), Сташенков — Навратил
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — Чехия
|4:3
|Вышедкевич, Морозов, Гусев, Меляков — Главач (2), Варада
|МЧМ-1996
|США
|Группа
|Россия — Чехия
|3:5
|Клевакин, Васильев, Епанчинцев — Немечек, Журек, Страка, Меленовский, Брош
|МЧМ-1996
|США
|Матч за 3-е место
|Россия — Чехия
|4:1
|Морозов, Самсонов, Петрунин, Шафиков — Варада
|МЧМ-1997
|Швейцария
|Матч за 3-е место
|Россия — Чехия
|4:1
|Морозов, Колкунов, Кваша, Самсонов — Меленовский
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Полуфинал
|Россия — Чехия
|5:1
|Марков, Кваша, Шиханов, Балмочных, Кровопусков — Посмык
|МЧМ-2000
|Швеция
|Финал
|Россия — Чехия
|0:1 Б
|Иргл (победный буллит)
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — Чехия
|4:1
|Радулов, Широков, Малкин, Лисин — Грдел
|МЧМ-2006
|Канада
|Группа
|Россия — Чехия
|7:2
|Широков, Волошенко (2), Малкин, Зубов, Лисин, Радулов — Погл, Соботка
|МЧМ-2007
|Швеция
|Группа
|Россия — Чехия
|3:2
|Черепанов, Логинов, Бумагин — Свобода, Соботка
|МЧМ-2008
|Чехия
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|4:1
|Селезнёв, Тихонов, Филатов, Королёв — Мейдл
|МЧМ-2009
|Канада
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|5:1
|Андронов, Филатов, Грачёв, Дадонов, Чернов — Гудас
|МЧМ-2010
|Канада
|Группа
|Россия — Чехия
|5:2
|Тарасенко (2), Петров, Чудинов, Бурмистров — Каня, Новотны
|МЧМ-2011
|США
|Группа
|Россия — Чехия
|8:3
|Орлов, Кузнецов, Голубев, Тарасенко, Бердюков, Собченко, Панарин, Кицын — Орсава, Страка, Глинка
|МЧМ-2012
|Канада
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|2:1 ОТ
|Апальков, Желдаков — Цулек
|МЧМ-2015
|Канада
|Группа
|Россия — Чехия
|1:4
|Барбашёв — Здрагал (2), Заха, Каше
|МЧМ-2016
|Финляндия
|Группа
|Россия — Чехия
|2:1 Б
|Лаута, Лазарев (победный буллит) — Шпачек
|МЧМ-2017
|США
|Группа
|Россия — Чехия
|4:5
|Полодян, Шолохов, Каюмов, В. Сёмин — Нечас, Сафин, Задина, Хитил, Крал
|МЧМ-2019
|Канада
|Группа
|Россия — Чехия
|2:1
|Галимов, Коваленко — Конделик
Россия стартует на МЧМ матчем с хозяевами. Будут ли судьи тащить чехов? LIVE
Всё самое интересное и важное о стартовой игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
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