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История и статистика личных встреч молодёжных сборных России и Чехии на МЧМ

История и статистика личных встреч молодёжных сборных России и Чехии на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 26 декабря, молодёжная сборная России проведёт свой первый матч на чемпионате мира, соперником будет команда Чехии. Игра начнётся в 17:00 мск.

Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные Валерия Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.

МЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Чехия5:1Сушинский (2), Харламов (2), Сташенков — Навратил
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — Чехия4:3Вышедкевич, Морозов, Гусев, Меляков — Главач (2), Варада
МЧМ-1996СШАГруппаРоссия — Чехия3:5Клевакин, Васильев, Епанчинцев — Немечек, Журек, Страка, Меленовский, Брош
МЧМ-1996СШАМатч за 3-е местоРоссия — Чехия4:1Морозов, Самсонов, Петрунин, Шафиков — Варада
МЧМ-1997ШвейцарияМатч за 3-е местоРоссия — Чехия4:1Морозов, Колкунов, Кваша, Самсонов — Меленовский
МЧМ-1998ФинляндияПолуфиналРоссия — Чехия5:1Марков, Кваша, Шиханов, Балмочных, Кровопусков — Посмык
МЧМ-2000ШвецияФиналРоссия — Чехия0:1 БИргл (победный буллит)
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — Чехия4:1Радулов, Широков, Малкин, Лисин — Грдел
МЧМ-2006КанадаГруппаРоссия — Чехия7:2Широков, Волошенко (2), Малкин, Зубов, Лисин, Радулов — Погл, Соботка
МЧМ-2007ШвецияГруппаРоссия — Чехия3:2Черепанов, Логинов, Бумагин — Свобода, Соботка
МЧМ-2008ЧехияЧетвертьфиналРоссия — Чехия4:1Селезнёв, Тихонов, Филатов, Королёв — Мейдл
МЧМ-2009КанадаЧетвертьфиналРоссия — Чехия5:1Андронов, Филатов, Грачёв, Дадонов, Чернов — Гудас
МЧМ-2010КанадаГруппаРоссия — Чехия5:2Тарасенко (2), Петров, Чудинов, Бурмистров — Каня, Новотны
МЧМ-2011СШАГруппаРоссия — Чехия8:3Орлов, Кузнецов, Голубев, Тарасенко, Бердюков, Собченко, Панарин, Кицын — Орсава, Страка, Глинка
МЧМ-2012КанадаЧетвертьфиналРоссия — Чехия2:1 ОТАпальков, Желдаков — Цулек
МЧМ-2015КанадаГруппаРоссия — Чехия1:4Барбашёв — Здрагал (2), Заха, Каше
МЧМ-2016ФинляндияГруппаРоссия — Чехия2:1 БЛаута, Лазарев (победный буллит) — Шпачек
МЧМ-2017СШАГруппаРоссия — Чехия4:5Полодян, Шолохов, Каюмов, В. Сёмин — Нечас, Сафин, Задина, Хитил, Крал
МЧМ-2019КанадаГруппаРоссия — Чехия2:1Галимов, Коваленко — Конделик
Россия стартует на МЧМ матчем с хозяевами. Будут ли судьи тащить чехов? LIVE
Всё самое интересное и важное о стартовой игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
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