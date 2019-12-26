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Турнир пяти наций в феврале 2020 года впервые пройдёт в Уфе

Турнир пяти наций в феврале 2020 года впервые пройдёт в Уфе
Хоккей / Прочие 0

С 5 по 9 февраля 2020 года в Уфе пройдёт Турнир пяти наций среди юниорских сборных до 17 лет, информирует пресс-служба Федерации хоккея России. В нём помимо сборной России сыграют команды Финляндии, Швеции, Чехии и США.

Расписание матчей:
(указано местное время начала матчей)

5 февраля
15:00. Финляндия — Чехия
19:00. Россия — Швеция

6 февраля
15:00. Швеция — США
19:00. Россия – Чехия

7 февраля
15:00. Чехия — Швеция
19:00. США — Финляндия

8 февраля
15:00. США — Чехия
19:00. Россия — Финляндия

9 февраля
15:00. Швеция — Финляндия
19:00. Россия — США

Уфа впервые примет Турнир пяти наций. Все матчи пройдут на льду «Уфа-Арены». Прямые трансляции будут доступны на официальном YouTube-канале и сайте ФХР.

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