Турнир пяти наций в феврале 2020 года впервые пройдёт в Уфе
С 5 по 9 февраля 2020 года в Уфе пройдёт Турнир пяти наций среди юниорских сборных до 17 лет, информирует пресс-служба Федерации хоккея России. В нём помимо сборной России сыграют команды Финляндии, Швеции, Чехии и США.
Расписание матчей:
(указано местное время начала матчей)
5 февраля
15:00. Финляндия — Чехия
19:00. Россия — Швеция
6 февраля
15:00. Швеция — США
19:00. Россия – Чехия
7 февраля
15:00. Чехия — Швеция
19:00. США — Финляндия
8 февраля
15:00. США — Чехия
19:00. Россия — Финляндия
9 февраля
15:00. Швеция — Финляндия
19:00. Россия — США
Уфа впервые примет Турнир пяти наций. Все матчи пройдут на льду «Уфа-Арены». Прямые трансляции будут доступны на официальном YouTube-канале и сайте ФХР.
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