Турнир пяти наций в феврале 2020 года впервые пройдёт в Уфе

С 5 по 9 февраля 2020 года в Уфе пройдёт Турнир пяти наций среди юниорских сборных до 17 лет, информирует пресс-служба Федерации хоккея России. В нём помимо сборной России сыграют команды Финляндии, Швеции, Чехии и США.

Расписание матчей:

(указано местное время начала матчей)



5 февраля

15:00. Финляндия — Чехия

19:00. Россия — Швеция



6 февраля

15:00. Швеция — США

19:00. Россия – Чехия



7 февраля

15:00. Чехия — Швеция

19:00. США — Финляндия



8 февраля

15:00. США — Чехия

19:00. Россия — Финляндия



9 февраля

15:00. Швеция — Финляндия

19:00. Россия — США

Уфа впервые примет Турнир пяти наций. Все матчи пройдут на льду «Уфа-Арены». Прямые трансляции будут доступны на официальном YouTube-канале и сайте ФХР.