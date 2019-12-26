Россия – Чехия на МЧМ-2020: во сколько и где смотреть матч, видеотрансляция

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.

Видеотрансляция матча будет доступна на сайте ФХР.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов (“Ак Барс”), Даниил Исаев (“Локомотив”).



Защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлёв (“Ак Барс”), Егор Замула (“Калгари Хитмен”), Антон Малышев (“Буран”), Даниил Мисюль (“Локомотив”), Даниил Пыленков (“Витязь”), Александр Романов (ЦСКА).



Нападающие: Никита Александров (“Шарлоттаун Айлендерс”), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко (“Локомотив”), Павел Дорофеев (“Металлург”), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Егор Соколов (“Кейп-Бретон Иглз”), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Илья Круглов (“Динамо” М), Александр Хованов (“Монктон Уайлдкэтс”).

Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.