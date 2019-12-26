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Чехия — Россия: Кубичек стал автором первой заброшенной шайбы МЧМ-2020

Чехия — Россия: Кубичек стал автором первой заброшенной шайбы МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Чехии открыла счёт в первом периоде матча с командой России на молодёжном чемпионате мира 2020 года. Шайбу, ставшей первой на МЧМ-2020, забросил чешский защитник Шимон Кубичек, реализовавший большинство.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно в «твиттере» IIHF.


Состав сборной России:

Аскаров (Мифтахов);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Ртищев – Соркин – Грошев.

Состав сборной Чехии:

Достал (Паржик);
Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;
Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;
Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;
Павел — Шик — Блюмель.

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