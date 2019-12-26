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Статистика первого периода матча Чехия — Россия на МЧМ-2020

Статистика первого периода матча Чехия — Россия на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В матче сборных Чехии и России на молодёжном чемпионате мира 2020 года завершился первый период. После 20 минут счёт равный — 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.

Статистика первого периода матча Чехия — Россия:

Броски в створ: 5-18;
Штраф: 8-6;
Голы в большинстве: 1-0.

Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин.

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