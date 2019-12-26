«Трактор» представил специальный комплект формы ко дню рождения клуба
Челябинский «Трактор» представил специальный комплект формы ко дню рождения клуба. Подопечные Владимира Юрзинова-младшего завтра, 27 декабря, сыграют в новой форме с московским «Спартаком».
Посмотреть видео можно в официальном канале «Трактора» в YouTube.
«Мы продолжаем концепцию «За Танкоград!», атмосфера этого вечера будет наполнена боевым духом. 27 декабря на матче «Трактор» – «Спартак» кроме жаркого ледового поединка болельщиков ждёт очень насыщенная программа: экспозиция образцов военной техники, премьера видеоролика «За Танкоград!» с хоккеистами в главных ролях, проекционное шоу на льду, первый в КХЛ каскадёрский трюк талисмана Медведя и праздничный торт!» — сообщает пресс-служба «Трактора».
- 26 декабря 2019
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