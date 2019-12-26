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Чехия — Россия: Аскаров пропустил четыре гола после 17 бросков, его заменил Мифтахов

Чехия — Россия: Аскаров пропустил четыре гола после 17 бросков, его заменил Мифтахов
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В матче сборных Чехии и России на молодёжном чемпионате мира 2020 года начался третий период. После 40 минут игры сборная Чехии ведёт в счёте — 4:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В перерыве российская команда провела замену вратаря. Ярослава Аскарова, пропустившего четыре гола после 17 бросков, заменил Амир Мифтахов.

Состав сборной России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Ртищев – Соркин – Грошев.

Состав сборной Чехии:

Достал (Паржик);
Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;
Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;
Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;
Павел — Шик — Блюмель.

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