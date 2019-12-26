Чехия — Россия: Аскаров пропустил четыре гола после 17 бросков, его заменил Мифтахов

В матче сборных Чехии и России на молодёжном чемпионате мира 2020 года начался третий период. После 40 минут игры сборная Чехии ведёт в счёте — 4:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В перерыве российская команда провела замену вратаря. Ярослава Аскарова, пропустившего четыре гола после 17 бросков, заменил Амир Мифтахов.
Состав сборной России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Ртищев – Соркин – Грошев.
Состав сборной Чехии:
Достал (Паржик);
Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;
Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;
Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;
Павел — Шик — Блюмель.
- 26 декабря 2019
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