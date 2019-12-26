Чехия — Россия: Аскаров пропустил четыре гола после 17 бросков, его заменил Мифтахов

В матче сборных Чехии и России на молодёжном чемпионате мира 2020 года начался третий период. После 40 минут игры сборная Чехии ведёт в счёте — 4:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



В перерыве российская команда провела замену вратаря. Ярослава Аскарова, пропустившего четыре гола после 17 бросков, заменил Амир Мифтахов.



Состав сборной России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Ртищев – Соркин – Грошев.



Состав сборной Чехии:



Достал (Паржик);

Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;

Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;

Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;

Павел — Шик — Блюмель.