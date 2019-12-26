Сборная Швейцарии одолела команду Казахстана на МЧМ-2020

Сборная Швейцарии победила команду Казахстана со счётом 5:3 в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею—2020. Для обеих команд матч был первым на турнире.



Швейцарская команда открыла счёт на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Мэттью Вербун. До конца первого периода соперники обменялись голами, авторами которых стали нападающие Максим Мусоров и Жереми Гербер. Во втором периоде вновь было заброшено три шайбы, но преимущество уже имела сборная Казахстана: на шайбы Руслана Дёмина и оформившего дубль Мусорова швейцарцы ответили лишь точным броском Йоэля Зальцгербера. В третьем периоде Швейцария забила дважды, отличились Джан-Марко Веттер и оформивший дубль Вербун.