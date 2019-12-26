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Замула признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией на МЧМ-2020

Замула признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Чехии победила команду России со счётом 4:3 в дебютном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Лучшим игроком в составе россиян признан защитник Егор Замула, сделавший дубль. У Чехии лучшим признан форвард Ян Мышак.

Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.

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