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Хоккеисты и болельщики сборной Чехии шумно отметили победу над Россией. Видео

Хоккеисты и болельщики сборной Чехии шумно отметили победу над Россией. Видео
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Чехии победила команду России со счётом 4:3 в дебютном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Хоккеисты и болельщики сборной Чехии шумно отпраздновали победу над российской командой.

Посмотреть видео можно на странице ИИХФ в «Твиттере».

Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.

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