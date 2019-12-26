Сборная России выиграла только 25 вбрасываний из 68 в матче с Чехией на МЧМ

Молодёжная сборная России уступила в стартовом матче на МЧМ-2020 команде Чехии – 3:4.



Подопечные Валерия Брагина выиграли только 25 из 68 вбрасываний (36,8%).



Александр Хованов – 4 из 9 (44,4%)

Дмитрий Воронков – 5 из 16 (31,2%)

Иван Морозов – 11 из 19 (57,9%)

Максим Соркин – 5 из 21 (23,8)

Григорий Денисенко – 0 из 1

Василий Подколзин – 0 из 2.



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Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.