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«Авангард» подписал новый контракт с Максимом Чудиновым

«Авангард» подписал новый контракт с Максимом Чудиновым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с защитником Максимом Чудиновым, информирует агентство Winners в «Инстаграме». Как сообщается, действие нового соглашения заканчивается в 2022 году.

Напомним, 29-летний Чудинов не играет с 2 октября. Он получил повреждение в матче с рижским «Динамо» (7:0). В середине второго периода защитник пошёл в борьбу у борта с форвардом рижского клуба Оскарсом Батней, в результате Чудинов уронил нападающего и тот упал ему на ногу. Чудинов покинул лёд в сопровождении медицинского персонала и не смог продолжить игру.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Чудинов успел принять участие в 12 матчах, записав на свой счёт 4 (2+2) балла при показателе полезности «+4».

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