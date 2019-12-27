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Расписание игр группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 27 декабря

Расписание игр группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 27 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 27 декабря, на молодёжном чемпионате мира по хоккею пройдёт второй игровой день. Будут сыграны два матча.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

Группа A

17:00 (мск). Словакия U20 – Казахстан U20

Группа B

21:00. Германия U20 – США U20

Сборная России вчера провела свой первый матч на турнире, проиграв сборной Чехии со счётом 3:4. Хозяева турнира открыли счёт уже на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться, голами отметились защитник Егор Замула и нападающий Василий Подколзин. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами в исполнении Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.

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