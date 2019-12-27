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СКА всухую обыграл «Сибирь» и одержал 15-ю победу в последних 16 матчах

СКА всухую обыграл «Сибирь» и одержал 15-ю победу в последних 16 матчах
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала в Новосибирске СКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.

Первые два периода оказались безголевыми, гостям удалось открыть счёт на 47-й минуте стараниями нападающего Андрея Кузьменко. Примечательно, что одним из ассистентов выступил вратарь питерского клуба Алексей Мельничук. 21-летний голкипер набрал первое очко в КХЛ. Окончательный счёт установил Владимир Ткачёв, отправивший шайбу в пустые ворота.

СКА продлил победную серию до трёх матчей, «армейцы» одержали 15-ю победу в последних 16 встречах регулярного чемпионата. «Сибирь» потерпела второе поражение подряд.

Завтра, 28 декабря, «Сибирь» проведёт домашний матч с «Куньлунь Ред Стар», а питерский клуб 29-го числа встретится в Череповце с «Северсталью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьменко (Мельничук, Бенгтссон) – 46:01' (5x5)   0:2 Ткачёв (Барабанов) – 59:23' (en)
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