СКА всухую обыграл «Сибирь» и одержал 15-ю победу в последних 16 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала в Новосибирске СКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.



Первые два периода оказались безголевыми, гостям удалось открыть счёт на 47-й минуте стараниями нападающего Андрея Кузьменко. Примечательно, что одним из ассистентов выступил вратарь питерского клуба Алексей Мельничук. 21-летний голкипер набрал первое очко в КХЛ. Окончательный счёт установил Владимир Ткачёв, отправивший шайбу в пустые ворота.

СКА продлил победную серию до трёх матчей, «армейцы» одержали 15-ю победу в последних 16 встречах регулярного чемпионата. «Сибирь» потерпела второе поражение подряд.

Завтра, 28 декабря, «Сибирь» проведёт домашний матч с «Куньлунь Ред Стар», а питерский клуб 29-го числа встретится в Череповце с «Северсталью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.