Хабаров: с «Куньлунем» будет очень важный матч, этот соперник поборется с нами за плей-офф

Капитан новосибирской «Сибири» Ярослав Хабаров прокомментировал домашнее поражение от питерского СКА (0:2).
«Проиграли два матча подряд — 0:5 и 0:2. Не забиваем, допускаем ошибки, которые приводят к поражениям. Какие после такого могут быть впечатления? После «Спартака» мы постарались быстро забыть проигрыш, потому что матчи идут подряд. У нас и завтра уже матч с «Куньлунем», до которого меньше суток, так что мы и со СКА матч уже забыли. С «Куньлунем» будет очень важная игра, потому что эта команда будет с нами бороться за выход в плей-офф.
Как восстановиться? Я думаю, что времени для восстановления организма достаточно. Немного сделаем растяжку сейчас и завтра выйдем с новыми силами. «Куньлунь» — колючая, жёсткая команда? Нам не нужно уступать. Повторю, что это будет очень важный матч, мы будем играть только на победу», — передаёт слова Хабарова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 27 декабря 2019
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