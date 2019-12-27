Лехтеря: Новосибирск — мой второй дом, очень рад сюда возвращаться

Нападающий СКА Йори Лехтеря прокомментировал выездную победу в матче с «Сибирью» (2:0).



«Мы ожидали, что «Сибирь» будет играть от обороны и много, тяжело работать на льду. Считаю, СКА сыграл очень умно и собранно, а Мельничук был очень хорош, действовал уверенно. Хорошая игра была, мне понравилось.



Была ли для меня игра с «Сибирью» особенной? Ну конечно. Это же мой второй дом! Я очень рад сюда приезжать, у меня с Новосибирском связаны самые приятные воспоминания, так что я очень рад быть здесь. Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский сейчас сказал мне, что мой портрет до сих пор висит на одной из стен стадиона. Это невероятно, самые прекрасные воспоминания.



Как оценю свою игру в нынешнем сезоне? Всё нормально, но, конечно, я бы сам хотел прибавлять каждый день. Буду готовиться, плей-офф уже не за горами, а это самая важная часть сезона. Буду стараться сделать так, чтобы все увидели лучшего Йори именно в плей-офф», — сказал Лехтеря в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.