«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил победную серию до пяти матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу московского клуба. «Спартак» одержал пятую победу подряд, челябинский клуб прервал серию из трёх побед.



Хозяева открыли счёт уже на 35-й секунде — точным броском отметился Дмитрий Калинин. В середине первого периода Патрик Херсли восстановил равновесие, реализовав численный перевес. Во втором периоде на гол Вячеслава Основина красно-белые ответили точными бросками Дениса Кокарева и Мартиньша Карсумса. В третьем периоде Яков Рылов реализовал большинство, а окончательный счёт установил Робин Ганзл.



30 декабря «Трактор» встретится в Челябинске с «Авангардом», а подопечные Олега Знарка 29-го числа проведут выездной матч с ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.