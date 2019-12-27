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«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил победную серию до пяти матчей

«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил победную серию до пяти матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу московского клуба. «Спартак» одержал пятую победу подряд, челябинский клуб прервал серию из трёх побед.

Хозяева открыли счёт уже на 35-й секунде — точным броском отметился Дмитрий Калинин. В середине первого периода Патрик Херсли восстановил равновесие, реализовав численный перевес. Во втором периоде на гол Вячеслава Основина красно-белые ответили точными бросками Дениса Кокарева и Мартиньша Карсумса. В третьем периоде Яков Рылов реализовал большинство, а окончательный счёт установил Робин Ганзл.

30 декабря «Трактор» встретится в Челябинске с «Авангардом», а подопечные Олега Знарка 29-го числа проведут выездной матч с ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
1:0 Калинин (Бэйлен, Косов) – 00:35' (5x5)   1:1 Херсли (Карсумс) – 10:26' (5x4)   2:1 Основин (Меньшиков) – 34:44' (4x4)   2:2 Кокарев (Аркалов, Рылов) – 35:16' (5x5)   2:3 Карсумс (Ганзл) – 36:24' (5x5)   2:4 Рылов (Зубов, Фёдоров) – 43:50' (5x5)   2:5 Ганзл (Рылов, Зубов) – 58:14' (5x5)
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