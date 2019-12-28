«Миннесота» в гостях обыграла «Колорадо», у Ничушкина передача

«Миннесота Уайлд» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, который отразил 40 бросков из 44. По два балла за результативность в составе победителей набрали Зак Паризе (0+2) и Кевин Фиала (0+2). Дубль в составе «Эвеланш» оформил Мэтт Калверт.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 11 минут 14 секунд и отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров окончил матч с показателем полезности «+1».
Видео гола Калверта с передачи Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
- 28 декабря 2019
-
08:02
-
07:46
-
07:42
-
07:22
-
07:13
-
07:00
-
06:53
-
06:45
-
06:43
-
06:35
-
06:23
-
06:00
-
05:53
-
05:47
-
04:45
-
04:26
-
03:58
-
00:00
- 27 декабря 2019
-
23:47
-
23:34
-
23:28
-
23:11
-
22:39
-
22:19
-
22:14
-
22:04
-
21:40
-
21:08
-
21:02
-
20:56
-
20:36
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:14