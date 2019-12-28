«Миннесота» в гостях обыграла «Колорадо», у Ничушкина передача

«Миннесота Уайлд» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, который отразил 40 бросков из 44. По два балла за результативность в составе победителей набрали Зак Паризе (0+2) и Кевин Фиала (0+2). Дубль в составе «Эвеланш» оформил Мэтт Калверт.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 11 минут 14 секунд и отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Калверта с передачи Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.