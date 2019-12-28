Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В третий день турнира будет сыграно четыре матча. Сборная России встретится с командой Канады.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею

28 декабря



Группа A:



17:00 (мск). Чехия U20 — Германия U20;

21:00 Россия U20 — Канада U20.



Группа B:



17:00. Финляндия U20 — Словакия U20;

21:00 Швейцария U20 — Швеция U20.



Сборная России 26 декабря в первом матче на турнире со счётом 3:4 проиграла сборной Чехии. Хозяева турнира открыли счёт на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться — голы на счету защитника Егора Замулы и нападающего Василия Подколзина. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами в исполнении Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.