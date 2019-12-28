Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 28 декабря

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 28 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 28 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В третий день турнира будет сыграно четыре матча. Сборная России встретится с командой Канады.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею

28 декабря

Группа A:

17:00 (мск). Чехия U20 — Германия U20;
21:00 Россия U20 — Канада U20.

Группа B:

17:00. Финляндия U20 — Словакия U20;
21:00 Швейцария U20 — Швеция U20.

Сборная России 26 декабря в первом матче на турнире со счётом 3:4 проиграла сборной Чехии. Хозяева турнира открыли счёт на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться — голы на счету защитника Егора Замулы и нападающего Василия Подколзина. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами в исполнении Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.

«Не хочется играть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш российский хоккей»
Игорь Ларионов считает, что это Канада должна думать, как остановить нашу молодёжку.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019