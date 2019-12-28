Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В третий день турнира будет сыграно четыре матча. Сборная России встретится с командой Канады.
Календарь молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею
28 декабря
Группа A:
17:00 (мск). Чехия U20 — Германия U20;
21:00 Россия U20 — Канада U20.
Группа B:
17:00. Финляндия U20 — Словакия U20;
21:00 Швейцария U20 — Швеция U20.
Сборная России 26 декабря в первом матче на турнире со счётом 3:4 проиграла сборной Чехии. Хозяева турнира открыли счёт на третьей минуте, большинство реализовал защитник Шимон Кубичек. Вскоре сборная Чехии упрочила преимущество усилиями нападающего Яна Мышака. До перерыва российская команда сумела отыграться — голы на счету защитника Егора Замулы и нападающего Василия Подколзина. Вскоре после старта второго периода соперники обменялись голами в исполнении Матея Блюмеля и оформившего дубль Замулы. В концовке периода Чехия вновь вышла вперёд, большинство «5 на 3» реализовал Ян Енек. В третьем периоде голов забито не было.
- 28 декабря 2019
-
09:10
-
09:06
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
08:02
-
07:46
-
07:42
-
07:22
-
07:13
-
07:00
-
06:53
-
06:45
-
06:43
-
06:35
-
06:23
-
06:00
-
05:53
-
05:47
-
04:45
-
04:26
-
03:58
-
00:00
- 27 декабря 2019
-
23:47
-
23:34
-
23:28
-
23:11
-
22:39
-
22:19
-
22:14
-
22:04
-
21:40
-
21:08
-
21:02
-
20:56