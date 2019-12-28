Россия — Канада: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 21:00
Сегодня, 28 декабря, в Чехии четырьмя матчами продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею.
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Сборная России проведёт второй матч на турнире с командой Канады, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.
Сборная Канады в первой встрече на турнире обыграла американцев со счётом 6:4. Главным героем встречи стал Алексис Лафренье, забросивший одну шайбу и отдавший три результативные передачи.
Россия сразится с Канадой на МЧМ. LIVE матча с афишей финала!
Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
- 28 декабря 2019
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