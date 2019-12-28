Самсонов одержал 10-ю победу и установил рекорд среди вратарей — новичков «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.



Статистика Ильи Самсонова в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020



Вратарь столичной команды Илья Самсонов одержал 10-ю победу в сезоне, и на это ему потребовалось всего 12 матчей в стартовом составе. Россиянин стал самым успешным вратарём-новичком в истории «Кэпиталз». Никому ранее не удавалось одержать 10 побед за такое количество матчей.



Во встрече с «Коламбусом» Самсонов отразил 27 бросков из 28. В сезоне-2019/2020 Самсонов отражает 91,8% бросков и пропускает 2,28 шайбы за матч.

Самсонов — второй вратарь в истории НХЛ, выигравший семь первых выездных матчей