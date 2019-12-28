Малкин впервые за 10 лет заработал четыре удаления в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) в пользу гостей.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 59 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отдал одну результативную передачу и закончил матч с показателем полезности «+1».



Помимо этого уроженец Магнитогорска заработал четыре малых штрафа, чего не случалось с ним с 2009 года. Четыре минуты из восьми Малкин заработал за стычку с защитником «хищников» Маттиасом Экхольмом.



В сезоне-2019/2020 33-летний Малкин провёл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету девять заброшенных шайб и 23 результативные передачи при показателе полезности «+11».

Малкин вышел на третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков