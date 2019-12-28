НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте имена троих лучших спортсменов прошедшего игрового дня. Представителей России в списке не оказалось.



Первой звездой назван вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак. В матче с «Баффало Сэйбрз» (3:0) голкипер отразил 26 бросков и оформил «сухарь».



Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (5:3) у шведского форварда два точных броска в большинстве. Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин записал на свой счёт 3 (1+2) очка.



Замкнул тройку лучших игроков форвард «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак. В матче с «Виннипег Джетс» (5:4 ОТ) нападающий оформил дубль.

Шикарный пас Панарина через двух игроков! Он идёт на рекорд легенд «Рейнджерс» Настоящий хлебный день — 3 очка в первом матче после каникул.