НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Национальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте имена троих лучших спортсменов прошедшего игрового дня. Представителей России в списке не оказалось.
Первой звездой назван вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак. В матче с «Баффало Сэйбрз» (3:0) голкипер отразил 26 бросков и оформил «сухарь».
Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (5:3) у шведского форварда два точных броска в большинстве. Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин записал на свой счёт 3 (1+2) очка.
Замкнул тройку лучших игроков форвард «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак. В матче с «Виннипег Джетс» (5:4 ОТ) нападающий оформил дубль.
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Настоящий хлебный день — 3 очка в первом матче после каникул.
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