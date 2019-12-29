История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира, соперником будет команда США. Начало матча — в 21:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года

Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне одержали 11 побед и уступили в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлого мирового первенства в Канаде (1:2).

МЧМ Место проведения Раунд Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — США 2:4 МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — США 4:3 МЧМ-1995 Канада Группа Россия — США 3:4 МЧМ-1998 Финляндия Группа Россия — США 3:2 МЧМ-2002 Чехия Четвертьфинал Россия — США 6:1 МЧМ-2003 Канада Группа Россия — США 5:1 МЧМ-2004 Финляндия Группа Россия — США 1:4 МЧМ-2005 США Группа Россия — США 4:5 МЧМ-2005 США Полуфинал Россия — США 7:2 МЧМ-2006 Канада Полуфина Россия — США 5:1 МЧМ-2008 Чехия Группа Россия — США 2:3 Черепанов, Тихонов — Ругсеггер, ван Римсдайк, Кэрмен МЧМ-2008 Чехия Матч за 3-е место Россия — США 4:2 Черепанов, Курбатов, Филатов (2) — Рахшани, Шрёдер МЧМ-2013 Россия Группа Россия — США 2:1 Яруллин, Ткачёв — Труба МЧМ-2014 Швеция Четвертьфинал Россия — США 5:3 М. Григоренко, Бучневич (2), Задоров (2) — Матто, Хартман, Кердилес МЧМ-2015 Канада Четвертьфинал Россия — США 3:2 И. Барбашёв, Шаров, Толчинский — Деанджело, Батчер МЧМ-2016 Финляндия Полуфинал Россия — США 2:1 Красковский, Коршков — Дворак МЧМ-2017 Канада Группа Россия — США 2:3 Ураков, Капризов — Келлер, Уайт, Терри МЧМ-2017 Канада Полуфинал Россия — США 3:4 Б Капризов, Гурьянов (2) — Уайт (2), Канин, Терри (ПБ) МЧМ-2018 США Четвертьфинал Россия — США 2:4 Шолохов, Алтыбармякян — Беллоуз (2), Ямамото, Андерсон МЧМ-2019 Канада Полуфинал Россия — США 1:2 Денисенко — Вальстрём, Хмелевски

Лайв по матчу