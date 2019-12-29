История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира, соперником будет команда США. Начало матча — в 21:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года
Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне одержали 11 побед и уступили в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлого мирового первенства в Канаде (1:2).
|МЧМ
|Место проведения
|Раунд
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — США
|2:4
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|4:3
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — США
|3:4
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|3:2
|МЧМ-2002
|Чехия
|Четвертьфинал
|Россия — США
|6:1
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — США
|5:1
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|1:4
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — США
|4:5
|МЧМ-2005
|США
|Полуфинал
|Россия — США
|7:2
|МЧМ-2006
|Канада
|Полуфина
|Россия — США
|5:1
|МЧМ-2008
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|2:3
|Черепанов, Тихонов — Ругсеггер, ван Римсдайк, Кэрмен
|МЧМ-2008
|Чехия
|Матч за 3-е место
|Россия — США
|4:2
|Черепанов, Курбатов, Филатов (2) — Рахшани, Шрёдер
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — США
|2:1
|Яруллин, Ткачёв — Труба
|МЧМ-2014
|Швеция
|Четвертьфинал
|Россия — США
|5:3
|М. Григоренко, Бучневич (2), Задоров (2) — Матто, Хартман, Кердилес
|МЧМ-2015
|Канада
|Четвертьфинал
|Россия — США
|3:2
|И. Барбашёв, Шаров, Толчинский — Деанджело, Батчер
|МЧМ-2016
|Финляндия
|Полуфинал
|Россия — США
|2:1
|Красковский, Коршков — Дворак
|МЧМ-2017
|Канада
|Группа
|Россия — США
|2:3
|Ураков, Капризов — Келлер, Уайт, Терри
|МЧМ-2017
|Канада
|Полуфинал
|Россия — США
|3:4 Б
|Капризов, Гурьянов (2) — Уайт (2), Канин, Терри (ПБ)
|МЧМ-2018
|США
|Четвертьфинал
|Россия — США
|2:4
|Шолохов, Алтыбармякян — Беллоуз (2), Ямамото, Андерсон
|МЧМ-2019
|Канада
|Полуфинал
|Россия — США
|1:2
|Денисенко — Вальстрём, Хмелевски
Лайв по матчу
- 29 декабря 2019
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12:09
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12:05
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12:00
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11:31
-
11:20
-
10:58
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:35
-
08:12
-
08:00
-
07:35
-
07:13
-
07:10
-
07:05
-
07:00
-
06:36
-
06:30
-
06:15
-
06:10
-
06:05
-
05:59
-
05:49
-
05:33
-
05:22
-
04:57
-
04:48
-
04:37
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