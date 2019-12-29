Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 29 декабря, молодёжная сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира, соперником будет команда США. Начало матча — в 21:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года

Сборные России и США встречались на молодёжных чемпионатах мира 20 раз. Россияне одержали 11 побед и уступили в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлого мирового первенства в Канаде (1:2).

МЧММесто проведенияРаундСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — США2:4
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — США4:3
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — США3:4
МЧМ-1998ФинляндияГруппаРоссия — США3:2
МЧМ-2002ЧехияЧетвертьфиналРоссия — США6:1
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — США5:1
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — США1:4
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — США4:5
МЧМ-2005СШАПолуфиналРоссия — США7:2
МЧМ-2006КанадаПолуфинаРоссия — США5:1
МЧМ-2008ЧехияГруппаРоссия — США2:3Черепанов, Тихонов — Ругсеггер, ван Римсдайк, Кэрмен
МЧМ-2008ЧехияМатч за 3-е местоРоссия — США4:2Черепанов, Курбатов, Филатов (2) — Рахшани, Шрёдер
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — США2:1Яруллин, Ткачёв — Труба
МЧМ-2014ШвецияЧетвертьфиналРоссия — США5:3М. Григоренко, Бучневич (2), Задоров (2) — Матто, Хартман, Кердилес
МЧМ-2015КанадаЧетвертьфиналРоссия — США3:2И. Барбашёв, Шаров, Толчинский — Деанджело, Батчер
МЧМ-2016ФинляндияПолуфиналРоссия — США2:1Красковский, Коршков — Дворак
МЧМ-2017КанадаГруппаРоссия — США2:3Ураков, Капризов — Келлер, Уайт, Терри
МЧМ-2017КанадаПолуфиналРоссия — США3:4 БКапризов, Гурьянов (2) — Уайт (2), Канин, Терри (ПБ)
МЧМ-2018СШАЧетвертьфиналРоссия — США2:4Шолохов, Алтыбармякян — Беллоуз (2), Ямамото, Андерсон
МЧМ-2019КанадаПолуфиналРоссия — США1:2Денисенко — Вальстрём, Хмелевски

Лайв по матчу

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019