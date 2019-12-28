Каменский: в первом матче у российской молодёжки были проблемы с дисциплиной и реализацией

Вице-президент КХЛ по развитию, легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Валерий Каменский поделился мнением о матче молодёжной сборной России с Чехией (3:4) на чемпионате мира.

Расписание молодёжного чемпионата мира 2020 года

«Результат не порадовал, но многие эпизоды игры показали потенциал нашей молодёжи. Мы увидели ряд молодых хоккеистов, которые уже прошли школу КХЛ и готовы быть лидерами на международном уровне.



Правильно сказали эксперты: какой бы талантливой команда ни была, ей необходимы игровая дисциплина и реализация голевых моментов. Вот в этих двух разделах у нашей молодёжи были проблемы. Наверное, где-то команда перегорела. Ничего страшного, весь турнир ещё впереди.



На мой взгляд, с североамериканцами всегда нужно играть с позиции уверенности в своих силах, первым номером. Таковы традиции российского хоккея. Потенциал у этой молодёжной сборной очень приличный, у неё есть все шансы бороться в Чехии за золотые медали», — цитирует Каменского Russia-Hockey.