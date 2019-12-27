У российской молодёжки есть проблемы. Провалился Аскаров, хромает психология

Календарь МЧМ-2020



Турнирная таблица МЧМ-2020



Российская молодёжка с поражения от чехов стартовала на МЧМ-2020. Подопечные Валерия Брагина по ходу матча с хозяевами турнира отыгрывались с 0:2 и 2:3, но в конце второго периода в расстановке «3 на 5» пропустили, как оказалось, решающую шайбу. Разбираемся в причинах проигрыша.

9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.

Выбор Аскарова был ошибочным

Не хочется делать главным виновником поражения 17-летнего голкипера Ярослава Аскарова, но сыграл он действительно очень слабо. Об этом говорит и статистика, и визуальное наблюдение. В первом периоде чехи нанесли лишь пять бросков в створ российских ворот – два из них оказались голевыми. Оба раза Аскарова пробивали хоть идеально точными, но прямыми «выстрелами» и не с самой близкой дистанции. Если бы Ярослав выручил в этих эпизодах, россияне бы не оказались в роли догоняющих с самого начала матча и игра могла сложиться по-другому. Всего же Аскаров пропустил четыре шайбы после 17 бросков, был заменён во втором перерыве, и это худшее, что могло случиться с молодым вратарём, которого считают одним из фаворитов будущего драфта НХЛ.

Аскаров не допустил каких-то глупых ошибок, как, например, казахстанский голкипер в параллельном матче, но сыграл неуверенно и гораздо ниже ожиданий. В эпизоде с первой шайбой он не справился с броском Шимона Кубичека от синей линии, хотя обзор Аскарову никто особо не загораживал. Автор второго гола Ян Мышек классно попал в правую девятку, но ведь Ярослав – праворукий голкипер, и мог выручать в этом моменте. Вообще, первый период игры с чехами вскрыл слабое место Аскарова. Оказалось, что он не очень уверенно играет ловушкой, и чехи, кстати, знали об этом. «Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да, у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки, и бросали туда», — раскрыл карты форвард чехов Ян Еник. Что ж, отличная аналитическая работа тренерского штаба!

«Вратарь русских дрожал, терял ворота». Что пишут о победе Чехии над Россией Для чехов нет более приятного чувства, чем обыграть российскую команду.

В моменте с третьим голом чехов Аскаров тоже был не на высоте. Матей Блюмель бросал с сопротивлением и из достаточно неудобной позиции, но всё равно смог поймать Ярослава на противоходе. Нет вопросов, пожалуй, только к четвёртой шайбе чехов, где Аскарова откровенно «расстреливали» с ползоны в двойном большинстве. В остальном же наш вратарь не выручил, и этого вчера очень не хватило россиянам, чтобы рассчитывать на успех.



Многие подмеили и то, что Аскаров попросту был не в своей тарелке. Собственно, поэтому ему и не удалось показать свою лучшую игру. «Все могли наблюдать, как сильно нервничал Аскаров. Не мог прикрыть углы, и не только. Дрожал при бросках, не мог справиться с шайбой», — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс в своём «твиттере».



Всё так и было. От Аскарова исходила не уверенность, а нервозность, и она передавалась полевым игрокам. С одной стороны, мы всё понимаем. Первый МЧМ, 17 лет, игра с хозяевами при диких трибунах – «поплыть» неопытному молодому человеку можно легко. Но с другой – мы ведь предъявляем к Аскарову повышенные требования, считаем его будущим топовым голкипером мирового уровня. И тот факт, что при первой серьёзной проверке он не справился с психологией, весьма показателен.



И всё же в этой ситуации больше претензий к нашему тренерскому штабу. Почему доверили такой важный матч 17-летнему юниору, а не тому же Мифтахову, игравшему на Суперсерии, или Исаеву, у которого больше всех матчей в КХЛ из этой вратарской бригады? Очевидно, Валерий Брагин (или Николай Хабибулин?) понадеялся на «чуйку», но этот риск обернулся для сборной России поражением.



Впрочем, «хоронить» Аскарова преждевременно. Да, он выглядел слабо, но не забывайте, что ему всего 17 лет. На юниорском уровне он показывал космический хоккей, а сейчас, возможно, ему ещё слишком рано переходить на ступень выше. Это и должны были прочувствовать тренеры. И не надо проводить параллели с Андреем Василевским на МЧМ-2012. Да, тогда Василевскому (с которым пытаются сравнить Аскарова) тоже было 17 лет и он стал основным вратарём России на турнире. Но в первом матче Андрея в группе со Швейцарией и близко не было такой угнетающей для сборной России атмосферы на стадионе, да и соперник был чуть попроще.

Фото: fhr.ru

Проиграли в психологии

Разумеется, Аскаров не единственная причина поражения сборной России. Мы сказали, что 17-летний вратарь не справился психологически, но это же можно отнести и ко всей команде. Сборная России почему-то оказалась ментально не готова к типичному чешскому стилю, «перегорела» с настроем и не раз поплатилась за это.



Речь о глупых удалениях и контроле над своими эмоциями. Обилие штрафа россиян в матче – это вовсе не следствие предвзятого судейства, наши парни сами виноваты. Они не смогли подойти к этому матчу с холодной головой, слабо контролировали себя, «клевали» на чешские провокации (кстати, не самые наглые) и не раз давали повод для штрафных санкций со стороны арбитров.

«Ощущение, что не наша команда играла». Россияне признали, что попались на чешские уловки Поддавались на провокации, три раза оставались «3 на 5»в третьем периоде. Первый блин на МЧМ-2020 вышел комом.

Первое же удаление сборной России в матче было из разряда не то что необязательных, а откровенно вредительских. Ян Еник завалил Антона Малышева на лёд в своей зоне уже после того, как эпизод с атакой россиян был заигран. Наш защитник обиделся на Еника, поднялся на ноги и зачем-то акцентированно ударил чеха клюшкой по лицу прямо на глазах у судьи. На что рассчитывал Малышев? Глупейшее нарушение правил в чужой зоне, случившееся исключительно из-за неконтролируемого выброса эмоций. В результате чехи получили большинства и преобразовали его в первую заброшенную шайбу.



Следующий показательный и, как оказалось, ключевой эпизод случился в конце второго периода. Никита Ртищев излишне ответственно подошёл к зачистке своего пятака и стал буквально втаптывать чеха в лёд, хотя тот, справедливости ради, не сделал ничего страшного – просто пытался добить шайбу в ворота и лишь слегка задел Аскарова по щиткам. Ртищев яростно набросился на оппонента, арбитр стерпел первый удар, которым Никита вытолкнул чеха из вратарской площади, но второй толчок явно был лишним. При этом Ртищев понимал, что своими действиями он оставляет сборную России втроём на приличное время (наши ребята уже играли в меньшинстве). В результате справедливое удаление за грубость, расстановка «3 на 5» и быстрый гол чехов, оказавшийся победным.

Кто-то скажет, что в молодёжном хоккее такие выплески эмоций – абсолютно нормальное дело, и глупо обвинять российских игроков за их боевой настрой. Но, во-первых, эта несдержанность напрямую повлияла на результат, а во-вторых, смогли же как-то чешские игроки умерить свой пыл.



Хотя им было гораздо труднее: домашний турнир, кипящие трибуны, принципиальный соперник, да ещё и травма лидера в самом начале игры в неоднозначном эпизоде. Поводов завестись – хоть отбавляй. Чехи точно так же толкались и огрызались, но не переходили грань, терпели, когда видели в этом выгоду, и как минимум дважды были вознаграждены за это. Наши же парни, без сомнения, проявили характер, вот только эта боевитость, увы, сыграла против них. Психологический момент перед матчем с чехами был едва ли не важнее чисто хоккейной подготовки, и наш тренерский штаб с ним явно не справился.

Видео всех голов в матче Чехия – Россия можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Слабая игра лидеров, проблемы на вбрасываниях

Перед турниром мы не без оснований рассчитывали, что у сборной России есть сразу три игровых звена. В матче с чехами неплохо смотрелись сочетания, где центрили Дмитрий Воронков и Иван Морозов, а вот первая линия откровенно провалилась. В ней были собраны главные надежды сборной этого созыва – Григорий Денисенко и Александр Хованов, – но наши лидеры не только были практически не заметны в атаке, но ещё и посодействовали двум чешским голам.



Контратака, увенчавшаяся точным броском Яна Мышека, началась в зоне чехов после обреза Хованова. После этого Александр ещё и не успел в оборону. В моменте с третьим голом хозяев так же оплошали наши ведущие хоккеисты. Хованов выиграл вбрасывание в своей зоне на защитника, но чехи применили прессинг, а наш центрфорвард не открылся под передачу и раньше времени рванул вперёд. Подстраховать Хованова у борта должен был Денисенко, до которого шайба таки-дошла, но Григорий проиграл борьбу. В результате шайбу подхватил Блюмель, который не заметил сопротивления Романова (Александр тоже сыграл неудачный матч, по данным InStat совершив две грубые голевые ошибки) и переиграл Аскарова. Две пропущенные шайбы у форвардов первого звена и ни одной забитой, да и моментов почти не было. Потерялся в этом сочетании и Павел Дорофеев. Естественно, Брагин остался недоволен такими действиями лидеров, и на тренировке перед матчем с канадцами у Денисенко и Хованова появился новый партнёр.

Стали известны сочетания молодёжной сборной России на тренировке перед Канадой

Помимо провалившихся ведущих хоккеистов, ещё одной бедой стала слабая игра россиян на вбрасываниях. Наверное, не нужно лишний раз объяснять, к чему приводит плохая работа на точке. Тем более, что чехи никогда не превосходили нас в этом компоненте, что отметил и Игорь Ларионов. Наши парни выиграли лишь 25 единоборств из 68. Лучший результат показал Морозов (57,9%), половину своих вбрасываний выиграл Воронков, а у того же Хованова – лишь четыре успешных попытки из десяти. Хуже всего выглядел на точке Максим Соркин, проигравший 16 из 21 единоборства. Печальная статистика, особенно с учётом того, что впереди у России игры с североамериканскими сборными, которые традиционно сильно выглядят в этом компоненте.

Фото: fhr.ru

Модель игры чехов оказалась продуктивнее

В игре сборной России было немало положительных моментов. Понравились действия звеньев Воронкова и Морозова, часто проводивших скоростные атаки, в целом была хорошая бросковая активность, симпатичное позиционное нападение. Порадовали, кстати, действия в большинстве. Наша сборная показывала отличный контроль шайбы, проходили умные поперечные передачи (однажды Соколов не забил в пустой угол только из-за сломанной клюшки), здорово в роли «столба» на пятачке смотрелся Подколзин. Формально реализовать лишнего у россиян не получилось, но два первых гола напрямую вытекали из розыгрыша большинства.

Местами российская сборная навязывала свою игру, но против подвижных и заряженных чехов нужно было сыграть побыстрее, попроще. Ещё активнее двигать шайбу, побольше бросать с убойных позиций. В большинстве случаев чехи успевали перестроиться в позиционной защите и чувствовали себя комфортно. Чего не скажешь о наших парнях, регулярно пропускавших острые контратаки. И ведь это фирменный, отработанный годами чешский стиль! Но вновь наша команда оказалась к нему слегка не готовой. Вновь мы недостаточно насыщали среднюю зону, глубоко уходили в нападение почти всей пятёркой и регулярно нарывались на опасные выпады. Забить таким образом чехи смогли только один раз, но сколько ещё контратак было нейтрализовано в последний момент?



Россия тоже умеет играть в быстрый, вертикальный хоккей, но в матче с чехами таких попыток было мало. Второй гол Замулы стал, скорее, исключением, хотя попробовать «убить» чехов их же оружием было бы неплохим решением. Помимо всего вышесказанного, в этой игре сборной России не хватило скорости и простоты в принятии решений, и это тоже тревожный симптом перед встречами с североамериканскими командами, которые будут делать всё ещё быстрее, чем чехи.