Соколов: Канада есть Канада — там любой игрок очень высокого уровня

Нападающий молодёжной сборной России Егор Соколов поделился ожиданиями от предстоящего матча с Канадой на чемпионате мира. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск.



«Пересекались с Алекси Лафренье, не раз играли друг против друга. Ещё знаю Рафаэля Лавуа из «Галифакса», а также Коннора Макмайкла, Доусона Мерсера. Поэтому их выделю в составе канадской сборной, так как понимаю манеру игры этих хоккеистов, но вообще Канада есть Канада — там любой игрок очень высокого уровня», — приводят слова Соколова «Известия».



В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.



Сборная Канады в первой встрече на турнире обыграла американцев со счётом 6:4. Главным героем встречи стал Алексис Лафренье, забросивший одну шайбу и отдавший три результативные передачи.

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