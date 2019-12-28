Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Соколов: Канада есть Канада — там любой игрок очень высокого уровня

Соколов: Канада есть Канада — там любой игрок очень высокого уровня
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Егор Соколов поделился ожиданиями от предстоящего матча с Канадой на чемпионате мира. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск.

«Пересекались с Алекси Лафренье, не раз играли друг против друга. Ещё знаю Рафаэля Лавуа из «Галифакса», а также Коннора Макмайкла, Доусона Мерсера. Поэтому их выделю в составе канадской сборной, так как понимаю манеру игры этих хоккеистов, но вообще Канада есть Канада — там любой игрок очень высокого уровня», — приводят слова Соколова «Известия».

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.

Сборная Канады в первой встрече на турнире обыграла американцев со счётом 6:4. Главным героем встречи стал Алексис Лафренье, забросивший одну шайбу и отдавший три результативные передачи.

Россия сразится с Канадой на МЧМ. LIVE матча с афишей финала!
Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019