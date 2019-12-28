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«Сибирь» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Куньлунь»

«Сибирь» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала в Новосибирске «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу «Сибири».

Подопечные Николая Заварухина открыли счёт на 7-й минуте стараниями Евгения Чесалина, реализовавшего численный перевес. Во втором периоде преимущество новосибирского клуба укрепил в большинстве Юусо Пуустинен. На 48-й минуте обладатель Кубка Стэнли Деванте Смит-Пелли сократил отставание в счёте до минимума, а спустя четыре минуты Брэндон Ип восстановил равновесие благодаря голу в меньшинстве. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. По буллитам выиграли хозяева.

3 января 2020 года «Сибирь» проведёт домашний матч с «Нефтехимиком». «Куньлунь» 30 декабря 2019 года встретится на выезде с «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Чесалин (Руохомаа, Йокипакка) – 06:57' (5x4)   2:0 Пуустинен (Йокипакка) – 35:59' (5x4)   2:1 Смит-Пелли (Миллер) – 47:59' (5x5)   2:2 Ип – 51:34' (4x5)   3:2 Руохомаа – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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