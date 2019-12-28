«Сибирь» упустила преимущество в две шайбы, но обыграла «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала в Новосибирске «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу «Сибири».



Подопечные Николая Заварухина открыли счёт на 7-й минуте стараниями Евгения Чесалина, реализовавшего численный перевес. Во втором периоде преимущество новосибирского клуба укрепил в большинстве Юусо Пуустинен. На 48-й минуте обладатель Кубка Стэнли Деванте Смит-Пелли сократил отставание в счёте до минимума, а спустя четыре минуты Брэндон Ип восстановил равновесие благодаря голу в меньшинстве. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. По буллитам выиграли хозяева.



3 января 2020 года «Сибирь» проведёт домашний матч с «Нефтехимиком». «Куньлунь» 30 декабря 2019 года встретится на выезде с «Барысом».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.