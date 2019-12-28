Михеев перенёс операцию на порезанной руке, срок восстановления — не менее 90 дней

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о состоянии нападающего клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Михеева, который получил серьёзный порез руки во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ).



«Илья успешно перенёс операцию на руке по восстановлению артерий и сухожилий на запястье. Ожидается, что рука восстановится полностью, точный срок полного выздоровления станет известен через 90 дней», — написал Мильштейн в «Твиттере».



В третьем периоде в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом россиянин получил сильный порез левой руки. Хоккеист был срочно доставлен в местную больницу. В этой встрече Михеев забросил восьмую шайбу в чемпионате. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.

«Парень, который нам очень важен». Травма Михеева нанесла эмоциональный урон «Торонто» Но «Мэйпл Лифс» сумели дожать «Нью-Джерси» в овертайме.