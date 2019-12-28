Сборная Чехии проиграла Германии на МЧМ-2020. Ранее чехи обыграли Россию
Сборная Чехии проиграла команде Германии со счётом 3:4 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Напомним, в дебютном матче на домашнем турнире чешская сборная со счётом 4:3 обыграла сборную России.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Немецкая сборная удачно начала встречу, забросив за восемь минут две шайбы усилиями форвардов Лукаса Райхеля и Джона Петерки. На 17-й минуте хозяева турнира сократили отставание, голом отметился защитник Мартин Гаш. Во втором периоде Германия забила третий гол, автором стал нападающий Доминик Бокк. На 48-й минуте Бокк оформил дубль. К 53-й минуте чешская сборная отыграла две шайбы усилиями Яна Еника и Либора Забрански, но сравнять счёт не смогла.
U20 ЧМ-2020. Группа B
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Чехия U20
Окончен
3 : 4
Германия U20
0:1 Райхель (Лобах) – 01:41' (5x4) 0:2 Петерка (Штюцле, Зайдер) – 07:31' (5x5) 1:2 Гаш (Пекарж, Пытлик) – 16:41' (5x4) 1:3 Бокк (Зайдер) – 33:22' (5x4) 1:4 Бокк (Енцш, Зайдер) – 47:33' (5x4) 2:4 Еник (Гаш) – 49:17' (5x5) 3:4 Забрански (Гаш) – 52:30' (5x3)
Сенсация на МЧМ – немцы обыграли чехов! Хуже всех от этого сборной России
Пока что главная неожиданность молодёжного чемпионата мира.
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