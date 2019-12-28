Сборная Чехии проиграла Германии на МЧМ-2020. Ранее чехи обыграли Россию

Сборная Чехии проиграла команде Германии со счётом 3:4 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Напомним, в дебютном матче на домашнем турнире чешская сборная со счётом 4:3 обыграла сборную России.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Немецкая сборная удачно начала встречу, забросив за восемь минут две шайбы усилиями форвардов Лукаса Райхеля и Джона Петерки. На 17-й минуте хозяева турнира сократили отставание, голом отметился защитник Мартин Гаш. Во втором периоде Германия забила третий гол, автором стал нападающий Доминик Бокк. На 48-й минуте Бокк оформил дубль. К 53-й минуте чешская сборная отыграла две шайбы усилиями Яна Еника и Либора Забрански, но сравнять счёт не смогла.

Сенсация на МЧМ – немцы обыграли чехов! Хуже всех от этого сборной России Пока что главная неожиданность молодёжного чемпионата мира.