Кравец: в большинстве нужно забивать, а не пропускать. С нулём голов сложно победить

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча с ЦСКА (0:3).
«Хорошая, боевая игра, особенно первые два периода. Выполняли установку, работали. В принципе, и в третьем боролись. Но в большинстве нужно забивать, а не пропускать. Решающим моментом была игра в неравных составах. С нулём голов сложно выиграть. А по движению, работе, самоотдаче игра была хорошей с нашей стороны. Нужно цепляться за борьбу и положительные эмоции. Нужно забивать. Будем работать над большинством.
Запрос на положение вне игры лишил последней надежды? Надежда умирает в самом конце. Но мы не выстояли в меньшинстве, нам забили, к сожалению.
Конечно, будем смотреть сегодня молодёжку, переживать, болеть. Если нам в самолёте покажут, то посмотрим. Переживаем за всю команду, в том числе и за тренеров», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 28 декабря 2019
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