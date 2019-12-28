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Петерка: Германия сотворила сенсацию МЧМ, мы можем обыграть и Канаду с Россией

Петерка: Германия сотворила сенсацию МЧМ, мы можем обыграть и Канаду с Россией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Германии Джон Петерка подвёл итоги выигранного матча с Чехией (4:3).

«Хочу хорошо играть и помочь команде выйти в четвертьфинал. Не думал, что буду набирать так много очков, но пока всё складывается хорошо. Постараюсь и дальше продолжать в том же духе. Да, соглашусь, что мы сотворили самую большую сенсацию на турнире. Никто не ожидал, что Германия будет так хорошо играть на этом турнире, но мы заслужили эту победу.

Конечно, я уверен, что мы можем обыграть и Канаду, и Россию. Вы видели, что было сегодня, вчера мы тоже хорошо играли 40 минут. Теперь мы знаем, как хороши, и если мы будем так играть, то сможем обыграть любую команду», — передаёт слова Петерки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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