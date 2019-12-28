Сборная России разгромила Канаду на молодёжном чемпионате мира 2020 года

Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), канадцы обыграли сборную США (6:4).



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи, точным броском отметился нападающий Александр Хованов. Вскоре преимущество россиян на табло удвоил форвард Павел Дорофеев. На 14-й минуте сборная России забросила третью шайбу, автором гола стал нападающий Никита Ртищев. На старте второго периода шайбу забросил форвард Никита Александров. До перерыва россияне забили ещё дважды усилиями Егора Соколова и Григория Денисенко. Третий период прошёл без голов. Отыграл «на ноль» голкипер россиян Амир Мифтахов.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.