Подколзин: канадцы ведут себя как победители. Не надо ставить планку по Лафренье

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин подвёл итоги матча с командой Канады (6:0) на МЧМ-2020.



«Сегодня вышли с другим настроением. Вышли биться друг за друга. Забили голы в нужные моменты. Хорошо в обороне сыграли.



В первом периоде немножко потолкались с Лафренье. Не знаю, высокомерные они или нет, но ведут себя как победители. Надо было немного приспустить это, сыграть первым номером и вообще не забывать, кто мы такие.



Не сказал бы, что травма Лафренье — ключевой момент встречи. Мы играли ровно весь матч, может быть, провалы по минутам, но в целом выполнили тренерскую установку и бились друг за друга.



Готов ли повторить, что в России хватает таких, как Лафренье? Да, конечно. Вы же всё видели. У нас есть и лучше, чем Лафренье. Если даже не в этой сборной, то в России много талантливых игроков. Не считаю, что по Лафренье нужно ставить планку. Можно и выше ставить.



Тренерский штаб просил перед матчем дисциплину и не отступать. Нужно было блокировать броски и не скатываться. Фланговым форвардам нужно было ближе держаться к защитникам, потому что канадцы здорово садятся на защитников. Нужна была помощь. Наша агрессия сыграла большую роль», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.