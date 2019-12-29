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Вайсфельд — о поведении Хэйтона: это говорит об интеллектуальном уровне человека

Вайсфельд — о поведении Хэйтона: это говорит об интеллектуальном уровне человека
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал инцидент с капитаном сборной Канады Барретом Хэйтоном, который не снял шлем во время исполнения гимна России после матча с российской командой.

«Это говорит об интеллектуальном уровне человека, о нормах его поведения. Не думаю, что он специально встал и не снял шлем на гимне России. Наверное, так расстроился после 0:6, что забыл снять. Думаю, всё дело в этом. Но это, конечно, его не извиняет», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, как того требуют традиции. На послематчевом рукопожатии хоккеисты сборной России отказались пожать руку капитану канадцев. После матча сборная Канады извинилась перед Международной федерацией хоккея и Федерацией хоккея России за инцидент.

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