Форвард США Калиев: Ларионов научил меня всему чему можно. Прикольно сыграть против него

Форвард сборной США Артур Калиев поделился ожиданиями от матча с командой России на молодёжном чемпионате мира 2020 года. Матч состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск.

«Не страшно ли выходить на матч с Россией? Нет, не страшно. Мы тоже должны провести сильный матч, как мы можем. Будем стараться изо всех сил. Надо играть жёстко с ними, не сдаваться. Они в каждом матче травмируют соперников? Мы будем играть аккуратно.

Знаю ли Ларионова? Знаю. Мы много раз встречались в Детройте, вместе катались. Было прикольно с ним кататься, а сейчас он будет стоять на лавке сборной России. Будет прикольно сыграть против него. Когда был маленьким, видел его каждый день. Он был для меня как легенда. Он отдельно занимался со мной и ещё двумя-тремя ребятами. Он научил меня всему чему можно», — передаёт слова Калиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.