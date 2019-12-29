Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ларионов — о матче со сборной США: уважаем немцев, но сегодняшняя игра — ключевая

Ларионов — о матче со сборной США: уважаем немцев, но сегодняшняя игра — ключевая
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с командой США на чемпионате мира 2020 года.

«У США очень хорошая команда. Довольно хорошо их знаю, видел много раз. Их центр национальной системы подготовки находится под Детройтом, мне было приятно наблюдать за ростом этих игроков с первого дня. Мобильная команда, хорошо двигает шайбу, активно играет в атаке и обороне. Будет тяжелейший матч, он может решить исход первого места в группе.

Мы уважаем немцев, но сегодняшний матч – ключевой. Не скажу, что они слабее или сильнее канадцев. Это чемпионат мира, ребята 18–19 лет ещё не совсем психологически устойчивы, поэтому игра на игру не приходится. Для обеих команд будет принципиальный матч. Уважаем каждого соперника и на любой матч настраиваемся так, чтобы провести лучшую игру на турнире», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира
Теперь вынесем США? Важный матч для сборной России в группе. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019