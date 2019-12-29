Ларионов — о матче со сборной США: уважаем немцев, но сегодняшняя игра — ключевая

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с командой США на чемпионате мира 2020 года.

«У США очень хорошая команда. Довольно хорошо их знаю, видел много раз. Их центр национальной системы подготовки находится под Детройтом, мне было приятно наблюдать за ростом этих игроков с первого дня. Мобильная команда, хорошо двигает шайбу, активно играет в атаке и обороне. Будет тяжелейший матч, он может решить исход первого места в группе.

Мы уважаем немцев, но сегодняшний матч – ключевой. Не скажу, что они слабее или сильнее канадцев. Это чемпионат мира, ребята 18–19 лет ещё не совсем психологически устойчивы, поэтому игра на игру не приходится. Для обеих команд будет принципиальный матч. Уважаем каждого соперника и на любой матч настраиваемся так, чтобы провести лучшую игру на турнире», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

История и статистика встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира