Капитан «Авангарда» Емелин получил травму в матче с «Трактором»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает в Челябинске «Авангард» (1:0 после первого периода). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В ходе первого игрового отрезка капитан омского клуба Алексей Емелин получил повреждение после того, как влетел в ворота. Хоккеист покинул площадку и отправился в раздевалку с помощью одноклубников и врача.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен — Калинин, Кэлоф — Седлак — Косов;
Бородкин — Меньшиков, Комаров — Карлин — Авцин;
Карпухин — Терещенко, Глинкин — Михеев — Основин;
Исаев, Зайцев, Степанов — Шаров — Тридчиков.
«Авангард»:
Гарипов (Бобков);
Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Макмиллан — Бек;
Емелин — Франсон, Широков — Зернов — Пьянов;
Мартынов — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Грачёв — Стась — Потапов.
- 30 декабря 2019
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