Капитан «Авангарда» Емелин получил травму в матче с «Трактором»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает в Челябинске «Авангард» (1:0 после первого периода). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В ходе первого игрового отрезка капитан омского клуба Алексей Емелин получил повреждение после того, как влетел в ворота. Хоккеист покинул площадку и отправился в раздевалку с помощью одноклубников и врача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



«Трактор»:

Федотов (Галимов);

Бэйлен — Калинин, Кэлоф — Седлак — Косов;

Бородкин — Меньшиков, Комаров — Карлин — Авцин;

Карпухин — Терещенко, Глинкин — Михеев — Основин;

Исаев, Зайцев, Степанов — Шаров — Тридчиков.



«Авангард»:

Гарипов (Бобков);

Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Макмиллан — Бек;

Емелин — Франсон, Широков — Зернов — Пьянов;

Мартынов — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Грачёв — Стась — Потапов.