ЦСКА — «Локомотив»: Слепышев одним ударом уложил Маркова на лёд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл в Москве «Локомотив» со счётом 4:3.



В третьем периоде защитник «Локомотива» Андрей Марков повздорил с нападающим ЦСКА Антоном Слепышевым. Ветеран несколько раз ткнул в спину форварда, после чего тот одним ударом уложил Маркова на лёд. По итогам эпизода оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.

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На 15-й минуте Константин Окулов открыл счёт и вывел хозяев вперёд. В середине второго периода Максим Мамин укрепил преимущество «армейцев», на что «железнодорожники» ответили голом Николая Коваленко за 20 секунд до окончания второго игрового отрезка. В третьем периоде Стефан Да Коста восстановил равновесие, а затем отличился Александр Свитов. Иржи Секач перевёл встречу в овертайм, забросив шайбу за полторы минуты до сирены. В дополнительное время победную шайбу на свой счёт записал Окулов.